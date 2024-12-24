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ДНР: Житель Донецка лишён гражданства за связь с украинскими спецслужбами

ДНР: Житель Донецка лишён гражданства за связь с украинскими спецслужбами

В Донецке житель потерял гражданство из-за попытки связаться с украинскими спецслужбами. Управление миграции МВД по ДНР лишило его российского паспорта согласно закону, выявив факт содействия СБУ через социальные сети.

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Комментарии
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Амара Карпова
Правильно👍Сколько таких мерзких ждунов?!🤮💩
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18 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Кроме лишения выдворения. Пешком к украм через минные поля.
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17 час.

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