С элитной новостройки на здание администрации города упал большой ящик и пробил крышу

Спецкомиссия работает сегодня в здании администрации Екатеринбурга на Валека, 8. Как сообщает «Новый День», в воскресенье днем на крышу здания с элитной новостройки ЖК «На Октябрьской» упал большой железный ящик-поддон.
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