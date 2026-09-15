Липецкие льготники могут в течение двух недель поменять форму соцпакета

Стоимость набора социальных услуг в 2026 году составляет 1825,25 рубля в месяц.Отделение Социального фонда России по Липецкой области напоминает федеральным льготникам: до 1 октября они могут изменить форму получения набора социальных услуг: либо получать их в натуральном виде, либо денежном эквиваленте.