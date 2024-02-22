Polymetal не будет инициировать делистинг с Московской биржи

Polymetal не намерен инициировать делистинг с Московской биржи, заявила компания.Polymetal также подтверждает, что перевод в третий уровень листинга не влияет на объявленный 23 ноября 2023 года обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД.
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