Составлен рейтинг направлений для активного и пляжного зимнего отдыха

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список городов и стран, где можно отдохнуть этой зимой. В исследовании, которое есть в распоряжении RT, указана стоимость перелёта в одну сторону из Москвы и стоимость суточного размещения в отелях категории «три звезды».
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