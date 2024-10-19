Составлен рейтинг направлений для активного и пляжного зимнего отдыха

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список городов и стран, где можно отдохнуть этой зимой. В исследовании, которое есть в распоряжении RT, указана стоимость перелёта в одну сторону из Москвы и стоимость суточного размещения в отелях категории «три звезды».