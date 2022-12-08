👍В Сириусе появится студенческий кампус мирового уровня 👍На федеральной территории построят современный научно-технологический кампус.
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👍В Сириусе появится студенческий кампус мирового уровня 👍На федеральной территории построят современный научно-технологический кампус.