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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о шансах выиграть гонку: «Только если все машины, которые стартуют впереди меня, сойдут с дистанции»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации, отметив, что на данный момент болиду не хватает стабильности и гоночного темпа, и что ему вряд ли удастся выиграть завтрашний заезд, который он начнет с 4-й позиции.

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