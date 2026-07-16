Политика как он...
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Политика как она есть

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Из ботанического сада в Германии украли редчайший цветок

Из ботанического сада в Германии украли редчайший цветок

Из ботанического сада в Германии украли редчайший цветок, пишет Spiegel. В немецком Гёттингене из оранжереи Старого ботанического сада похитили клубень титанового аронника — одного из самых крупных и редких среди цветущих растений в мире.

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