Из ботанического сада в Германии украли редчайший цветок, пишет Spiegel. В немецком Гёттингене из оранжереи Старого ботанического сада похитили клубень титанового аронника — одного из самых крупных и редких среди цветущих растений в мире.
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