Опасные пестициды нашли в чаях «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Роспотребнадзор потребовал срочно изъять их из оборота.
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Опасные пестициды нашли в чаях «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Роспотребнадзор потребовал срочно изъять их из оборота.