Марочко: бойцы РФ установили контроль над северной частью реки у Волчанска

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе продвижения восточнее Волчанска взяли под контроль свыше 4 км прибрежной зоны реки Волчья в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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