Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 944 подписчика

"Никаких ошибок". Жёсткое предупреждение Путина Западу. Останавливаться нельзя

"Никаких ошибок". Жёсткое предупреждение Путина Западу. Останавливаться нельзя

Накануне президент России Владимир Путин жёстко предупредил, что никаких ошибок Москва не допустит. Негативный опыт излишнего доверия к партнёрам уже был — Минские соглашения ни Германия, ни Франция, ни Украина соблюдать намерены не были.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Не партнеры они,а часть Партнеры так не поступают! западной банды!
Ответить
20 час.
наверх