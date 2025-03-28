"Никаких ошибок". Жёсткое предупреждение Путина Западу. Останавливаться нельзя

Накануне президент России Владимир Путин жёстко предупредил, что никаких ошибок Москва не допустит. Негативный опыт излишнего доверия к партнёрам уже был — Минские соглашения ни Германия, ни Франция, ни Украина соблюдать намерены не были.
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