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Обвиняемая в пожаре в торговом центре Красноярска предстанет перед судом

Обвиняемая в пожаре в торговом центре Красноярска предстанет перед судом

В Красноярске перед судом предстанет жительница краевого центра, обвиняемая в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших многомиллионный ущерб Сотрудниками полиции установлено, что в ноябре 2022 года ранее не судимая обвиняемая 1976 г.

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