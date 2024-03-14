АндрейБорков

А что, может это и к лучшему. Не для России и не для УкРуины, но к лучшему. Почему? Да по тому, что этот СИЛОВОЙ ЗАХВАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ это куча жмуриков и калечных, это бедлам и вакханалия в столице УкРуины, как они его величают "мисто Кыеу". Чем больше они там замочат, покалечат и изуродуют своих "братьев по пальме", то есть укропитеков, тем лучше. Что может быть лучше чем перебои в управлении УкРуиной, особенно военно-бандитскими ее формированиями. Опять же, если эта Рада имеет какое то признание легитимности даже со стороны РФ, то бандформирования, которые ее возьмут штурмом или еще как, они, даже с нашей точки зрения, НЕЗАКОННЫ ОТ СЛОВА СОВЕРШЕННО. По этому, после захвата ВР УкРуины военно-террористической организацией укропитеков по тому же Кыеу можно и даже нужно будет стрелять "Кинжалами", "Искандерами", засылать на его территорию ФАБы от 500 до 5000-х. Так, что не ннадо вмешиваться, пока, во внутренние разборки укропитеков, надо дать им возможность слегка порезвиться, а потом провести ГЛОБАЛЬНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ.