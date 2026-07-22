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Царьград

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Кондратюк объявила о возвращении Сафонова в "ПСЖ" для подготовки

Кондратюк объявила о возвращении Сафонова в "ПСЖ" для подготовки

Русский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вернулся в Париж, чтобы начать подготовку к новому сезону.

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