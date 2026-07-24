«Бизнес-журнал.Центр» июльский номер доступен на маркетплейсах

Печатная версия июльского номера «Бизнес-журнала.Центр» доступна на OZON и Wildberries. В номере: как ИИ изменит будущее, могут ли нейросети заменить ученых-физиков и как дроны меняют расклад сил в «малом небе».
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