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Ивановские новости

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«Бизнес-журнал.Центр» июльский номер доступен на маркетплейсах

«Бизнес-журнал.Центр» июльский номер доступен на маркетплейсах

Печатная версия июльского номера «Бизнес-журнала.Центр» доступна на OZON и Wildberries. В номере: как ИИ изменит будущее, могут ли нейросети заменить ученых-физиков и как дроны меняют расклад сил в «малом небе».

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