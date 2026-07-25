В Калужской области сбиты три вражеских беспилотника

На территории Калужской области нейтрализованы три вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, отметив, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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