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FiNE NEWS

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В Калужской области сбиты три вражеских беспилотника

На территории Калужской области нейтрализованы три вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, отметив, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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