Не всё потеряно: в Киеве объяснили стратегию Зеленского в конфликте с США

Глава киевского режима Владимир Зеленский не рассматривает окончательный разрыв отношений с Трампом как катастрофический сценарий.
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