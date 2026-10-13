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Сбой «Яндекс Пэй». Доступа к накоплениям пока нет, ставка выросла до 20%

Сбой «Яндекс Пэй». Доступа к накоплениям пока нет, ставка выросла до 20%

Пользователи «Яндекс Пэй» несколько дней не могут получить доступ к собственным деньгам из-за сбоя после атак БПЛА на дата-центры.

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