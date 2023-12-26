Власти Ирана пообещали Израилю ответ на убийство генерала КСИР Мусави

Палестино-израильский конфликт в секторе Газа готов разгореться с новой силой. Причиной послужил авиаудар израильских ВВС по пригороду Дамаска, в результате которого погиб бригадный генерал Корпуса Стражей Исламской Революции Саид Реза Мусави.
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