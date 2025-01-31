Раскрыты результаты тестов Сhery Tiggo 4 в экстремальном холоде

Компания Сhery провела испытания модели Tiggo 4 — одного из самых доступных кроссоверов в линейке марки в России, — в Мохэ, самом северном регионе Китая, где температура воздуха опускается ниже -50 градусов по Цельсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии