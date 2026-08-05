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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магомед Анкалаев: «Хантер Кэмпбелл обещал мне обед, но я все еще голоден, потому что мой обед все время убегает. Принесите мне мою курицу Пауло Косту»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев намерен провести бой против Пауло Косты. «Хантер Кэмпбелл [матчмейкер UFC] обещал мне обед, но я все еще голоден, потому что мой обед все время убегает.

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