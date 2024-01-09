Экс-постпред США в ООН призвала Байдена подать в отставку после «секретной» госпитализации министра обороны

В США не утихает скандал с «секретной» госпитализацией министра обороны Ллойда Остина. Напомним, что Остин был госпитализирован в последней декаде декабря 2023 года, однако о госпитализации «наверх» не доложил ни он, ни канцелярия военного ведомство.
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