Экс-постпред США в ООН призвала Байдена подать в отставку после «секретной» госпитализации министра обороны

В США не утихает скандал с «секретной» госпитализацией министра обороны Ллойда Остина. Напомним, что Остин был госпитализирован в последней декаде декабря 2023 года, однако о госпитализации «наверх» не доложил ни он, ни канцелярия военного ведомство.