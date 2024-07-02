Вокруг света: В вечной мерзлоте впервые в мире нашли волка, которому 44 тыс. лет: что рассказало его вскрытие

На днях якутские ученые провели вскрытие тела волка, которому 44 тысячи лет. Доисторическое животное, найденное в вечной мерзлоте, стало научной сенсацией, ведь никогда раньше люди не находили столь древние останки хищника – тем более так хорошо сохранившегося.