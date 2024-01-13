Турция и Армения готовятся строить дамбу через Аракс

Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Аракс, пишут армянские СМИ. После завершения обсуждений начнутся строительные работы, сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.
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