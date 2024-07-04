В Праге начали суд над чехом-мародером из украинского добробата

Рассмотрение дела 27-летнего гражданина Чехии Филиппа Симана по обвинениям в мародерстве и незаконной службе в украинском националистическом батальоне началось в Праге, 4 июля сообщает издание České noviny.
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