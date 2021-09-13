Несекретные материалы

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Калининград отказался от услуг мигрантов. И экономика не рухнула

Калининград отказался от услуг мигрантов. И экономика не рухнула

По свидетельству побывавших в Калининграде людей, мигранты там если и присутствуют, то в крайне незначительном количестве.

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Гоша
Чем создавать рынок руда для россиян, слугам народным, проще притащить в Россию мигрантов, да ещё и нажиться на этом. Этнические русские в Россию переехать не могут, а зверькам вход открыт.
Валерий Пашнин
Все правильно.
абрам вербин
мутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.
Альбина Колесникова
Какое правильное решение губернатора Антона Алиханова честь ему и хвала вот бы в России все губернаторы были такими. жизнь стала бы другой.
Виктор Журавлев
Молодец Алиханов! Всё он делает правильно. Но таких людей у нас в стране крайне мало. И я за это криикую в основном Президента РФ, потому что у него есть право издавать Указы. Но он палец о палец не бьёт, чтобы исправить положение на рынке рабочей силы. А продажные журналюги его не критикуют.
ВИКТОР ГАВРИЛОВ
УВАЖЕНИЕ ТЕБЕ ГУБЕРНАТОР! УЧИТЕСЬ НЕДОРАЗВИТЫЕ У НЕГО! РУССКИМ РУССКОЕ! ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ НА СВОЮ РОДИНУ. ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ СТАНЕТ!!!

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