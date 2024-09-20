Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Средняя урожайность столовой свёклы с гектара составляет 300–500 ц/га. Автор учи арифметику.В Подмосковье соб...
  • Вера Роднова
    А мозги у тебя уменьшаются , день ото дня.Пашинян: уровень ...
  • Валерий
    Так Шапиро или Сапиро? М.Б. и со смертю в 90 лет ошибка.Умер первый предс...

Российские родители хотят видеть в школах уроки по IT и финграмотности

Российские родители хотят видеть в школах уроки по IT и финграмотности

Более половины россиян хотели бы добавить в школьную программу уроки по программированию и IT. Финансовая грамотность и уроки бытового труда — также в списке популярных ответов, показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась "Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх