Российские родители хотят видеть в школах уроки по IT и финграмотности

Более половины россиян хотели бы добавить в школьную программу уроки по программированию и IT. Финансовая грамотность и уроки бытового труда — также в списке популярных ответов, показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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