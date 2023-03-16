Названы основные критерии при покупке дачи

Выбор дачи — это во многом индивидуальный вопрос, но есть аспекты, которые являются общими для всех покупателей при подборе дома, рассказала «Известиям» руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.