Митрополит Вениамин наградил Андрея Зубенко медалью святителя Кирилла Туровского III степени.

Во внимание к усердным трудам во славу Православной Церкви и в связи с личной юбилейной датой - 45-летием со дня рождения, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзархи всея Беларуси, наградил учредителя, Председателя Правления Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства ´Покров´, директора Центра поддержки семьи, .