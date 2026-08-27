Над Севастополем уничтожили семь украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали семь вражеских беспилотников», — написал он в Telegram-канале.