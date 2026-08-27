RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 677 подписчиков

Над Севастополем уничтожили семь украинских беспилотников

Над Севастополем уничтожили семь украинских беспилотников

Над Севастополем уничтожили семь украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали семь вражеских беспилотников», — написал он в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии