Захарова выступила с заявлением о возможном концерте Канье Уэста в России

Россия закрывает двери тем артистам, кто исповедует нацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста, сообщает ТАСС.
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