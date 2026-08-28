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Газета.ру

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Захарова выступила с заявлением о возможном концерте Канье Уэста в России

Захарова выступила с заявлением о возможном концерте Канье Уэста в России

Россия закрывает двери тем артистам, кто исповедует нацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста, сообщает ТАСС.

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