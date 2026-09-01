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Газета.ру

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Bloomberg: сделка США по нефтяным месторождениям в Венесуэле может провалиться

Bloomberg: сделка США по нефтяным месторождениям в Венесуэле может провалиться

Сделка между США и Венесуэлой по разработке нефтяных месторождений может оказаться под угрозой, так как администрация президента не предоставила информации о том, откуда будут получены $100 миллиардов для финансирования соглашения.

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