Даниил Квят хочет занять место Льюиса Хэмилтона в Mercedes?Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик Даниил Квят выложил в социальных сетях фотографию по следам трансферных событий в Формуле 1 на уходящей неделе.
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