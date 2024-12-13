Дочь Охлобыстина заговорила начистоту о разрыве помолвки

25-летняя Варвара порвала с женихом накануне церемонии. Иван Охлобыстин Pavel Kashaev/Global Look PressИван Охлобыстин должен был минувшей осенью от души повеселиться на свадьбе своей дочки Варвары, однако торжество отменили в последний момент.