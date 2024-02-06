Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Не надо изобретать велосипед. Имущество в России лишает только суд.Что даст России з...
  • Врам Тавризов
    Кредитование запад банками- другое, но и они ссылаются на нефтяное право, например Речь о том, что запад люди, вклады...Почему Дерипаска ...
  • Gennady Sokolovsky
    Личное моё мнение - место этих "персонажей" - минус 50 метров от уровня моря.Почему Дерипаска ...

Мишустин в мае уже не будет Премьером — кто будет

Мишустин в мае уже не будет Премьером — кто будет

Вообще стоит сразу отметить, что формирование нового Правительства - это естественный процесс, который предусмотрен в связи с избранием или переизбранием главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Меня МИШУСТИН полностью устраивает как премьер!!! Он справился со всеми вызовами НА ОТЛИЧНО!! Молодец, спасибо ему за работу.
Ответить
14 час.
Кошмар
Не дай Бог, если премьером назначат кого то из этого списка - Хуснуллина, Собянина, Мантурова, Кириенко и Цивилева. Особенно Хуснуллина. ИМХО.
Ответить
13 час.
Владимир семин
Интересные кандидаты! Посмотрим, время покажет!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх