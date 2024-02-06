Вообще стоит сразу отметить, что формирование нового Правительства - это естественный процесс, который предусмотрен в связи с избранием или переизбранием главы государства.
Мишустин в мае уже не будет Премьером — кто будет
Комментарии
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лл
лина любимцева
Меня МИШУСТИН полностью устраивает как премьер!!! Он справился со всеми вызовами НА ОТЛИЧНО!! Молодец, спасибо ему за работу.
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14 час.
Кошмар
Не дай Бог, если премьером назначат кого то из этого списка - Хуснуллина, Собянина, Мантурова, Кириенко и Цивилева. Особенно Хуснуллина. ИМХО.
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13 час.
Владимир семин
Интересные кандидаты! Посмотрим, время покажет!
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13 час.
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