В Севастополе девочка умерла из-за ранений от начинненного взрывчаткой дрона

Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
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