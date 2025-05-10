Шоу-бизнес: За что красавицу Ёлу Санько муж Ян Арлазоров называл крокодилом, почему звезда «Кабачка «13 стульев» от него сбежала, и как живет сейчас

Ёла Санько известна своими острохарактерными ролями, и мало кто из зрителей узнал бы сегодня в ней ту ослепительную красавицу, которая когда-то играла в популярном телешоу «Кабачок «13 стульев» пани Ванду.
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