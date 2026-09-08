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Царьград

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Тайна 3, 9 и 40 дней: В Церкви объяснили, почему усопших поминают в особые даты

Тайна 3, 9 и 40 дней: В Церкви объяснили, почему усопших поминают в особые даты

Священнослужители Русской Православной Церкви объяснили, почему поминовение усопших совершается на третий, девятый и сороковой дни после кончины.

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