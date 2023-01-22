Лавров назвал цели русских дипломатов в Белоруссии

Глава МИД России отметил нацеленность на укрепление товарищеских отношений с коллегами из РБМинистр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил своего коллегу из Белоруссии Сергея Алейника и других работников МИД РБ с профессиональным праздником.