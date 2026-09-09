Генная терапия дала 100% ремиссию у 30 пациентов с тяжелыми заболеваниями крови

В первом клиническом исследовании участвовали четыре пациента из Нигерии, Лаоса, Малайзии и Пакистана — одна 21-летняя женщина с серповидноклеточной анемией и трое пациентов с трансфузионно-зависимой β-талассемией.
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