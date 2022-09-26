Газета.ру

7 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Только такие безумцы и больные на всю голову, как пиндосы, могут так нагло лгать и обвинять РОССИЮ во всех, совершенн...Небензя: России н...
  • Владимир Петров
    Почему ребёнка не изъяли у псиxички?Тело 11-летнего м...
  • Кламбер Спаниэль
    Нефти и газа не хвати даже на это столетиеBloomberg: Путин ...

Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной, но обходит это стороной из-за США

Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной, но обходит это стороной из-за США

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что МАГАТЭ убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но обходит этот факт стороной, в том числе из-за давления США, пишет ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх