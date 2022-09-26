Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной, но обходит это стороной из-за США

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что МАГАТЭ убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но обходит этот факт стороной, в том числе из-за давления США, пишет ТАСС.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что МАГАТЭ убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но обходит этот факт стороной, в том числе из-за давления США, пишет ТАСС.
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