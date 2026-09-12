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В Петербурге завершился общегородской крестный ход

В Петербурге завершился общегородской крестный ход

В честь дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петербурге прошли три крестных хода – большой по Невскому проспекту, малый из лавры и водный из крепости Орешек.

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