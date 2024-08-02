Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра

СК РФ: В отношении сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству Главное следственное управление СК Российской Федерации подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству.
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