Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра

СК РФ: В отношении сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству Главное следственное управление СК Российской Федерации подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству.