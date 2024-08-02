Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Для задержания Савельева пришлось инсценировать убийство его бизнес-партнёра

СК РФ: В отношении сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству Главное следственное управление СК Российской Федерации подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх