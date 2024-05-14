Эксперт предостерегла от употребления витаминных добавок без назначения врача

Употребление витаминных добавок без рекомендации доктора не считается эффективным, а связанные с дефицитом витаминов заболевания практически не встречаются в России, заявила 14 мая врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по питанию «СМ-Клиника» Дарья Губарева.