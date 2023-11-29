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Для уверенности в завтрашнем дне каждому россиянину нужно 1,6 кг золота в год

Для уверенности в завтрашнем дне каждому россиянину нужно 1,6 кг золота в год

Чтобы чувствовать себя спокойно и комфортно, россиянам нужно иметь около 32 золотых слитков по 50 граммов — это закроет годовую потребность в самых важных материальных благах, следует из «Золотого стандарта», который рассчитали СК «Росгосстрах» совместно с аналитическим центром ювелирного бренда Sokolov.

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