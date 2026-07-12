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Пронедра

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Пятнадцать способов победить бессонницу без кондиционера

Пятнадцать способов победить бессонницу без кондиционера

Летняя жара для многих становится настоящим испытанием не только днем, но и ночью. Даже после тяжелого рабочего дня, прогулки или физической нагрузки человек ложится в постель, но вместо долгожданного отдыха начинается борьба с духотой: подушка кажется горячей, простыня липнет к телу, сон становится поверхностным, а пробуждения происходят по несколько раз за ночь.

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