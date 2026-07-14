В Минобороны рассказали об ударах по производству ракет и дронов в Киеве

Также целями ночной атаки стали объекты в порту Южный, работавшие на нужды ВСУ.Нанесённые в ночь на 14 июля групповые удары высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами были направлены по объектам в нескольких регионах Украины.
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