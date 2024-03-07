Подкрадывающийся незаметно, но видный издалека

Есть в этой жизни талантливые мастера, чьи результаты трудов получаются наиболее пронзительными. Например, кто-то напишет картину, а тебе уже кажется, что ты чувствуешь вкус еды с натюрморта или ощущаешь шелест листьев с лесного пейзажа.