Подкрадывающийся незаметно, но видный издалека

Есть в этой жизни талантливые мастера, чьи результаты трудов получаются наиболее пронзительными. Например, кто-то напишет картину, а тебе уже кажется, что ты чувствуешь вкус еды с натюрморта или ощущаешь шелест листьев с лесного пейзажа.
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