В России появится новая система киберзащиты граждан

Котенев Сергей/TASS Уже второй сервис защиты от киберугроз и мошенничества появится в России. Новая система, представленная компанией "Ростелеком", даст возможность пользователям убрать все риски, которые связаны с мобильным мошенничеством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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