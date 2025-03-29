Украинский пленный: в ВСУ набирают женщин из исправительных учреждений

После назначения генерала Михаила Драпатого командующим сухопутными войсками ВСУ начался активный набор в войска женщин из исправительных учреждений, рассказал оказавшийся в плену украинский военнослужащий Константин Харитонов.
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